Gaza: un cessez-le-feu plus proche que jamais

Une source bien informée des négociations a indiqué que la « dernière ronde » de pourparlers visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza était sur le point de commencer, ce mardi, au Qatar, dans le but de mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de 15 mois.

La source a précisé à l'Agence France-Presse que les réunions de ce mardi « visent à finaliser les derniers détails de l'accord », en présence des chefs des services de renseignement sioniste, des envoyés du président américain Joe Biden et du président élu Donald Trump, ainsi que du Premier ministre qatari. Les médiateurs rencontreront séparément les responsables de Hamas, selon la source.

Plus tôt, un responsable proche des négociations a révélé que les médiateurs ont remis à l’entité sioniste et à Hamas un projet final de l'accord, ce lundi, après une « percée » survenue à minuit lors des discussions auxquelles ont assisté les envoyés du président américain Joe Biden et du président élu Donald Trump.

Si ces efforts réussissent, l'accord de cessez-le-feu couronnera des négociations intermittentes menées depuis plus d'un an et donnera lieu à la plus grande opération de libération des prisonniers israéliens depuis les premiers jours du conflit, lorsque Hamas avait libéré environ la moitié des détenus en échange de la libération de 240 prisonniers palestiniens détenus par l'entité sioniste.

Donald Trump a déclaré, hier, qu'il pensait qu'un accord concernant les détenus et le cessez-le-feu à Gaza pourrait être conclu d'ici la fin de la semaine.

Il a ajouté dans une interview au site "Newsmax" : « J’ai cru comprendre qu'une poignée de main avait eu lieu, qu'ils sont en train de finaliser l'accord, mais cela doit être fait », sans donner de détails supplémentaires.