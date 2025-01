Air Algéerie: nouvelle offre pour la saison estivale

Le président-directeur général de la compagnie aérienne Air Algérie, Hamza Ben Hamouda, a annoncé, ce mardi, une nouvelle offre de la compagnie pour la saison estivale de l'année 2025, intitulée "Vacances". Cette offre comprend des réductions allant jusqu'à 60 % sur les billets des vols internationaux et domestiques.

Lors d'une conférence de presse qu'il a animée sur les réalisations de la compagnie en 2024 et ses objectifs pour l'année en cours, Ben Hamouda a indiqué que cette offre "représente une nouvelle étape dans les efforts continus pour offrir des options de voyage accessibles et adaptées, ce qui reflète l'engagement de la compagnie à répondre aux attentes de ses clients et à renforcer leur connexion avec leur pays et leurs proches".

Par ailleurs, le PDG d'Air Algérie a révélé que la compagnie recevra de nouveaux avions pour renforcer sa flotte aérienne, afin de relever les défis, répondre à la demande croissante et élargir son réseau intérieur et international.

Ben Hamouda a également souligné que la compagnie a enregistré une augmentation de 10 % du nombre de passagers en 2024, en précisant qu'elle a renforcé les liaisons intérieures en ajoutant 68 nouveaux vols domestiques, dont 44 vers le sud et 24 vers le nord, pour répondre aux besoins des voyageurs.

Il a ajouté qu'Air Algérie a obtenu plusieurs prix internationaux grâce à son respect des normes de sécurité et de sûreté, ainsi que son excellence dans le domaine du transport aérien, précisant que ces récompenses "reflètent le début d'un changement de mentalité au sein de la compagnie, et n'auraient pas été possibles sans les efforts de tous".

Ben Hamouda a également évoqué le lancement du projet de l'Académie de formation d'Air Algérie, destinée à fournir des programmes de formation modernes et à former une nouvelle génération de talents exceptionnels.