Un nouveau projet stratégique à Tindouf

Un projet de centrale solaire d’une capacité de 200 mégawatts sera lancé prochainement dans la wilaya de Tindouf, pour assurer la couverture des besoins énergétiques du mégaprojet de gisement minier de Gara-Djebilet et des régions avoisinantes, ont fait savoir ce mardi les services de la wilaya.

Les travaux de réalisation de cette installation énergétique, première du genre en Algérie, et qui sera implantée sur une superficie de 400 hectares, à 80 km de la zone de Gara-Djebilet, ont été confiés au groupement chinois CGC, un géant de la production d’énergie solaire, ont précisé les-même services.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de transition énergétique en Algérie, visant à développer les énergies renouvelables et à diversifier les sources d’énergie, précise la même source.

Une enveloppe financière estimée à plus de 19 milliards DA est allouée au projet qui comportera également l’équipement de la centrale d’un système de stockage d’énergie, appelé à renforcer le réseau national d’électricité dans la région.

Outre la création d’emplois, la future centrale solaire couvrira les besoins en électricité du gisement minier de Gara-Djebilet, de l’unité de traitement primaire du minerai de fer brut ainsi que des installations annexes, en plus de renforcer la wilaya de Tindouf avec un réseau électrique de haute tension, selon sa fiche technique.