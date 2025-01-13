سونلغاز تنفي

نفت شركة "سونلغاز - الطاقات المتجددة" ما تم تداوله من معلومات خلال الأيام القليلة الماضية، بخصوص تعاقد سونلغاز مع إحدى الشركات الإيطالية في مجال العتاد المستعمل في إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم تسلمت "الخبر" نسخة منه هذه المعلومات، وأكدت على أن القنوات الرسمية للإعلام والاتصال في المجمع هي الوحيدة المخولة لنشر أي خبر يتعلق بنشاط المؤسسة وفروعها وشراكاتها الداخلية أو الخارجية، وذلك حرصا منها على موثوقية ما يتم نشره بخصوص سونلغاز.

وأضاف البيان أن شركة "سونلغاز - الطاقات المتجددة" تحتفظ بحقها في المتابعة القانونية ضد أي شخص أو هيئة إعلامية وطينة كانت أو دولية، في حال نشر أي خبر مغلوط من شأنه المساس بصورة الشركة وسمعتها.