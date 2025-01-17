مساع لتطوير الصناعات الكهربائية والإلكترونية

عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، مساء السبت اجتماعا مع المتعاملين الاقتصاديين، العموميين والخواص، الناشطين في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وذلك بهدف مناقشة وتسطير ورقة طريق مشتركة لتنظيم وتطوير هاته الفروع الصناعية ذات القيمة المضافة. وحسب بيان الوزارة، فقد "أكد غريب أن هذا اللقاء سيكون متبوعا بلقاءات أخرى مماثلة مع كل شعبة على حده لتحديد الإمكانيات، الأهداف، العراقيل والخطوات العملية التي يجب اتخاذها وفق الأولويات الحالية على المديين القصير والمتوسط عن طريق ورقة طريق واضحة المعالم لتطوير هذه الصناعات". كما شكل "جانب الاعتماد والمطابقة للمعايير أحد النقاط التي تطرق إليها السيد الوزير لتطوير هذه الصناعات وطرح منتوجات ذات جودة تسهل عملية تصديرها".