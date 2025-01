Droit de réponse de Tassili Airlines

La compagnie "Tassili Airlines" a précisé qu'elle "respecte les lois et les règlementations en vigueur, et n'a pas pour habitude de commenter les procédures judiciaires en cours", en réponse aux accusations et questions concernant son refus d'exécuter des décisions judiciaires, soulevées par le député Ahmed Rabhi dans une question écrite, relayée par "El Khabar", dans un article publié le 10 janvier.

Dans sa réponse à ce sujet, la société a ajouté que sa position reflète "le respect de la souveraineté de la loi, qui garantit à toute personne physique ou morale le droit de revendiquer ses droits devant les tribunaux sans intervention ni pression de la part de quiconque".

Elle a également rappelé que "le respect du principe de déontologie journalistique impose de consulter l'entreprise avant de publier tout article, afin de recueillir son avis et son point de vue sur ce sujet", affirmant qu'elle reste "fidèle à ses valeurs de transparence, d'intégrité et de responsabilité envers ses partenaires, ses clients et le public en général ".