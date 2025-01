Des pôles d'excellence pour les filières du cuir et du textile

Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb, a appelé les opérateurs économiques activant dans diverses filières industrielles, notamment dans les filières du cuir et du textile, à s'organiser en clusters pour participer à la prise de décision en tant que force de proposition et contribuer à l'élaboration d'une feuille de route pratique permettant de relancer ces deux filières, de répondre aux besoins locaux et d'aller vers l'exportation, indique samedi un communiqué du ministère.

Présidant une rencontre regroupant les principaux opérateurs économiques activant dans les filières du cuir et du textile, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de "consolider l'effort industriel national dans toutes les branches et filières industrielles dont les filières Cuir et Textile, et de structurer ces industries en clusters", précise le communiqué.

Ces clusters seront associés à la "prise de décision", en identifiant tous les obstacles qui entravent le développement de ces deux filières et en proposant des solutions, selon Ghrieb qui a précisé que cela permettra de faire de ces groupements un canal de communication avec les autorités publiques.

Aussi, a-t-il ajouté, l'on attend de ces groupes qu'ils soient une force de proposition à même de contribuer à l'élaboration d'une feuille de route pratique pour relancer les industries du textile et du cuir et répondre aux besoins locaux en termes de quantité, de qualité et à des prix concurrentiels, tout en augmentant le taux d'intégration dans la chaîne de valeur de ces filières et aller vers l'exportation.

Ghrieb a également mis en avant l'importance de la création de pôles d'excellence pour les filières du cuir et du textile, de la coordination et de la coopération entre les différents opérateurs concernant la production, le marketing et le e-marketing.

Afin de fournir une main d'œuvre qualifiée, le ministre a annoncé la création de plusieurs centres de formation spécialisés dans les différents métiers liés aux filières du cuir et du textile répartis à travers l'ensemble du territoire national, et ce en collaboration avec le secteur de l'enseignement et de la formation professionnels, soulignant la nécessité de préserver les emplois.

Les participants à cette rencontre à laquelle ont pris part 70 opérateurs économiques publics et privés, notamment des producteurs, sous-traitants, distributeurs et exportateurs de divers produits textiles et cuir, en sus de représentants de groupes et d'associations professionnels encadrant cette activité, et d'experts en la matière, ont évoqué les moyens et capacités dont disposent les producteurs locaux pour répondre aux besoins nationaux en matière de produits textiles et en cuir, notamment l'habillement et la chaussure.

Ils ont également évoqué les préoccupations qui "entravent le développement de ces filières en Algérie, telles que le manque de main-d'œuvre qualifiée, les droits douaniers et les taxes fiscales appliquées sur la matière première importée, l'absence de zones industrielles dédiées aux filières du textile et du cuir, le manque de laboratoires spécialisés pour le contrôle et la conformité, nécessaires aux opérations d'exportation, outre la problématique du marché informel", selon le communiqué.