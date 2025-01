Trump "pas confiant" d'un matien de l'accord de Gaza

Le président américain Donald Trump a déclaré, hier lundi, qu'il n'était "pas sûr" que l'accord de cessez-le-feu à Gaza se maintienne, affirmant que la région avait subi une destruction massive, tout en laissant entendre que son administration pourrait contribuer à la reconstruction.

Trump s'est exprimé devant les journalistes depuis le Bureau ovale, alors qu'il signait un grand nombre d'ordres et de décrets lors de son premier jour de son second mandat présidentiel. Répondant à une question sur la possibilité de maintien de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, il a déclaré : "Je ne suis pas sûr, ce n'est pas notre guerre, c'est la leur."

Il a estimé que le mouvement Hamas avait été "affaibli" après la guerre sioniste qui a ciblé la région pendant 15 mois, et a ajouté : "Quant à l'avenir du gouvernement de Gaza, cela dépend de plusieurs facteurs, et je ne peux pas l'imaginer. La plupart de ceux qui gouvernent là-bas ont été tués, et il y en a qui gouvernent de manière brutale et mauvaise."

Trump a précisé que Gaza avait subi des destructions considérables, la qualifiant de "site de démolition massive" et affirmant qu'elle devait être reconstruite d'une manière différente. Il a indiqué que son administration "pourrait" contribuer à la reconstruction de la bande.

Il a ajouté : "Il y a de belles choses qui peuvent être faites là-bas, la côte est magnifique, le climat et l'emplacement sont incroyables... De belles choses peuvent être réalisées à Gaza. Il est possible de réaliser des choses merveilleuses à Gaza."

Lors de son discours d'investiture, Trump avait déclaré qu'il voulait être un artisan de la paix, ajoutant : "Mon héritage le plus glorieux serait d'être un artisan de la paix et un unificateur... C'est ce que je veux être et ce que je veux accomplir, et je suis heureux qu'un jour avant de commencer mon second mandat, les otages du Moyen-Orient soient rentrés chez eux."

Il convient de rappeler que l'accord de cessez-le-feu à Gaza est entré dans sa troisième journée, et la première phase devrait se terminer dans 42 jours. Durant cette période, 33 prisonniers sionistes devraient être échangés contre 1900 prisonniers palestiniens, avec un cessez-le-feu dans le secteur.

Avec le soutien des États-Unis et sous les yeux du monde entier l’entité sioniste a commis un génocide à Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant plus de 157 000 martyrs et des centaines de milliers de blessés, principalement des enfants et des femmes, ainsi que plus de 11 000 disparus, dans une dévastation massive et une catastrophe humanitaire sans précédent.