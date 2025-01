L'Algérie une porte d'entrée vers le continent africain pour Moscou

Le Centre russe des exportations considère que l'Algérie est bien positionnée pour devenir un centre majeur d'exportation des produits russes vers les marchés africains dans un avenir proche.

Ivan Nalitch, le représentant commercial de la Fédération de Russie en Algérie, a indiqué à l'agence de presse russe "RIA Novosti" que la Russie exporte une large gamme de produits vers l'Algérie, notamment du blé, où elle détient environ 30% du marché algérien, ainsi que des produits métalliques, des engrais et divers produits chimiques. La Russie travaille également à développer ses exportations de lait en poudre et de produits pharmaceutiques.

Ivan Nalitch a également souligné qu'en raison de sa position géographique stratégique, l'Algérie possède un grand potentiel pour devenir un centre logistique clé pour les exportations russes vers l'Afrique. Il a ajouté que le Centre russe des exportations travaille à améliorer le cadre juridique afin de supprimer les obstacles administratifs et de faciliter les procédures de création d'entreprises russes en Algérie.

Parmi les domaines de coopération prometteurs entre la Russie et l'Algérie, Ivan Nalitch a mentionné l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, l'énergie et les technologies de l'information. Il a précisé qu'il y a un effort pour aider les entreprises à comprendre les détails du processus d'homologation des produits russes et à connaître les grandes foires programmées pour 2025, tout en travaillant sur l'élargissement de la coopération entre les deux pays et en fournissant le soutien nécessaire aux entreprises russes pour accéder au marché algérien.

Il convient de rappeler que le Centre des exportations russes a organisé en 2024, en coordination avec la représentation commerciale russe, une mission économique pour des entreprises russes dans les secteurs de la construction et des technologies de l'information et de la communication, et qu'une mission multisectorielle est prévue pour novembre 2025.

Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Russie ont montré une croissance positive, le volume des échanges ayant augmenté de 1,05 milliard de dollars en 2022 à plus de 1,50 milliard de dollars en 2023, tandis que la valeur des échanges au cours des quatre premiers mois de 2024 a atteint environ 524 millions de dollars.

L'Algérie a été classée par les institutions russes parmi les trois principaux partenaires commerciaux et économiques de Moscou, tandis que les transactions entre la Russie et le continent africain ont atteint 24,5 milliards de dollars, un chiffre d'affaires commercial considéré comme historique.

Les estimations russes indiquent que le chiffre d'affaires russo-africain continue de croître, avec une augmentation de plus de 22 % au premier semestre 2024. L'Algérie, l'Égypte et le Sénégal sont parmi les principaux partenaires commerciaux. Selon les statistiques russes, la valeur des importations de l'Égypte s'est élevée à 4,18 milliards de dollars, suivie par l'Algérie avec 2,99 milliards de dollars, puis le Sénégal avec 1,22 milliard de dollars.

Les relations entre l'Algérie et la Russie connaissent un développement notable ces dernières années, avec un intérêt mutuel pour renforcer la coopération économique et commerciale dans des secteurs stratégiques. La valeur des échanges commerciaux entre Alger et Moscou a dépassé les 3,7 milliards de dollars, avec une présence russe importante dans la commercialisation et l'exportation de céréales, avec des exportations d'environ 3 millions de tonnes. L'idée d'établir une zone de libre-échange entre l'Algérie et la Russie est une étape importante qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les opérateurs économiques des deux pays et élargir la coopération à des secteurs divers.