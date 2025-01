Ramadan: 600 points de vente directs de légumineuses

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, a annoncé, ce mardi, l'intention de son département d'ouvrir des points de vente directs pour les légumineuses pendant le mois de Ramadan.

Lors de sa présence, en compagnie du ministre du Commerce intérieur, Tayeb Zitouni, à une réunion conjointe consacrée aux mesures prises en préparation pour le mois sacré, Cherfa a indiqué que les stocks de légumineuses disponibles auprès de l'Office algérien des céréales garantiront un approvisionnement régulier et constant du marché pendant le mois de Ramadan. Il a ajouté que 600 points de vente directs, relevant de l'Office, seront ouverts à travers différentes wilayas du pays pendant le mois sacré.

Le ministre a précisé que la préparation en amont pour cet événement important comprenait le suivi des opérations de production, de distribution et de stockage, ainsi que l'octroi de licences d'importation aux opérateurs économiques pour renforcer le marché. Il a également souligné que les stocks disponibles de céréales garantissent la couverture des besoins et permettent un approvisionnement régulier des usines de semoule et des moulins.

Concernant les silos privés, Cherfa a annoncé une augmentation de 20% de leurs quotas de blé pour répondre à la demande croissante durant le mois de Ramadan.