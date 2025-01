La CASNOS dément les rumeurs

"Le Caisse Nationale de sécurité sociale des Non-Salariés dément une rumeur circulant sur les réseaux sociaux concernant les bénéficiaires du dispositif "ANSEJ".

La CASNOS a précisé, dans un communiqué publié aujourd'hui, mardi, sur son compte Facebook, que "la rumeur diffusée sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, affirmant que la CASNOS engage une action judiciaire contre les bénéficiaires du dispositif Ansej, est infondée et ne repose sur aucune vérité".

Elle a ajouté : "Par conséquent, la CASNOS appelle à la prudence et à la vigilance face aux informations erronées circulant sur des sources non fiables. La CASNOS reste à votre disposition pour vous fournir toutes les informations via ses sites officiels."