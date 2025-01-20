استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم"، الفريق أول مايكل لانغلي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب بيان الوزارة، فقد استُهلت مراسم الاستقبال بتحية العلم الوطني، وتقديم التشريفات العسكرية للفريق أول مايكل لانغلي من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. كما أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، وتبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان، أنه تم خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، بين وزارة الدفاع الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمة للفريق أول شنڤريحة، أعرب فيها عن تهانيه للشعب الأمريكي الصديق، على إثر تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في كلمة الفريق شنڤريحة: "يسعدني، في البداية، أن أرحب بكم في الجزائر، مغتنما هذه الفرصة لأعبر لكم عن أصدق التمنيات، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، التي نرجو أن يتحقق فيها كل ما نتطلع إليه من نجاحات وأمن وسلم ورخاء في العالم".

وأضاف الفريق شنڤريحة في كلمته: "كما لا يفوتنا أن نتقدم لكم وللشعب الأمريكي الصديق، بتهانينا الحارة، على إثر تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، السيد دونالد ترامب، حيث نتطلع لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات، بما في ذلك الدفاع والأمن".

وتابع الفريق شنڤريحة: "نُبدي تعاطفنا وتضامننا مع الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة وشعبا، جراء الحرائق الأخيرة التي مست ولاية كاليفورنيا، حيث خلفت هذه الكارثة المأساوية خسائر مادية وبشرية بليغة، ونتمنى المعافاة السريعة للمصابين".