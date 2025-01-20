توقيف فتاة عذبت والدتها بالعاصمة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، توقيف فتاة قامت بتعذيب والدتها في بلدية الخرايسية بالجزائر العاصمة‎.

ووفق بيان ذات الهيئة الأمنية فإن التحقيقات في القضية جاءت بعد تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تعذب والدتها عن طريق تكميم فمها بواسطة شريط لاصق.

وأضاف البيان أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخرايسية فتحت تحقيقا في هذا الشأن وقامت بتوقيف المشتبه بها البالغة من العمر 36 سنة حيث تبين أن الفتاة ووالدتها تعانيان من اضطرابات عقلية.

وختم البيان أنه تم تقديم المشتبه بها للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي أمر بوضع الفتاة المتهمة بمستشفى الأمراض العقلية فرانس فانون بالبليدة، كما تم التكفل بالضحية من طرف المصالح المختصة ووضعها في مستشفى الأمراض العقلية بالشراقة.