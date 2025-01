Arrestation d'une fonctionnaire à l’APC de Relizane

Dans un communiqué rendu public ce soir, la Gendarmerie nationale a annoncé l'arrestation d'une fonctionnaire travaillant dans l’une des assemblées populaires communales de Relizane pour avoir ouvert une administration parallèle à son domicile.

D'après les informations reçues par la brigade de recherche et d'investigation de la gendarmerie de Relizane, la fonctionnaire était accusée de rédiger et de certifier divers documents administratifs depuis son domicile, en dehors de ses heures de travail à la municipalité.

Après l’accord du procureur de la République compétent, le domicile de la suspecte a été placé sous surveillance. Ce qui a permis l’interpellation de la suspecte et ses deux complices en flagrant délit, dans une opération menée pendant la prière du vendredi, alors qu'ils étaient en train de conclure un contrat pour l'achat d'un véhicule. Ils ont été immédiatement conduits au poste de gendarmerie pour la suite des investigations.

L’enquête a révélé que la suspecte avait abusé de sa fonction pour ouvrir une administration parallèle à son domicile, où elle effectuait des démarches administratives telles que la rédaction, la certification de documents, et la délivrance de divers certificats contre rémunération.

Lors de la perquisition, plusieurs éléments ont été saisis, notamment des déclarations de vente, des contrats de vente vierges, des extraits de naissance, des actes de résiliation de vente, des livrets familiaux vides, des lunettes de lecture, une imprimante, le sceau officiel de l’état civil, cinq cachets utilisés pour les transactions de vente, ainsi que deux tampons pour les copies certifiées conformes et d'autres utilisés pour l'authentification de documents, ainsi que de l'argent liquide et des téléphones mobiles.

Les suspects et les objets saisis seront présentés au procureur de la République près le tribunal d’Oued Rhiou après la fin de toutes les procédures légales.