الرئيس تبون يبعث برسالة لرئيس اتحاد جزر القمر

حلّ وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، بموروني، عاصمة اتحاد جزر القمر، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب بيان لوزارة الصحة.

وحظي الوزير باستقبال من طرف رئيس جزر القمر، غزالي عصماني الذي تسلّم رسالة خطية من نظيره الرئيس عبد المجيد تبون.

وشكل اللقاء، حسب البيان "فرصة لتبادل التحيات الأخوية الصادقة بين قائدي البلدين عبر المبعوث الخاص، مؤكدين على نوعية العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تطلعاتهما لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بينهما والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

اللقاء الذي حضره سفير الجزائر المكلف بتمثيلها لدى اتحاد جزر القمر انطلاقا من مدغشقر، تطرق إلى سبل دعم وتطوير هذه العلاقات، خاصة من خلال تعزيز برامج التكوين لصالح الطلبة القمريين في الجزائر، وكذا إمكانية توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصيد البحري والزراعة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.