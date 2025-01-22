مكملات غذائية مغشوشة .. تفكيك شبكة وطنية

تمكن عناصر الدرك الوطني بجندل (ولاية عين الدفلى) من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في صناعة المكملات الغذائية مجهولة المصدر والمكونات، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح نفس البيان أنه "في إطار حماية المستهلك وقمع الغش والتهرب الضريبي، تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري ببرج الأمير خالد التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بجندل من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في صناعة المكملات الغذائية والمقويات الجنسية مجهولة المصدر والمكونات، حيث يقوم أفراد هذه الشبكة بتقليد الأختام وتزوير الفواتير وشهادات التربص".

وفي هذا الإطار، "تمكن أفراد الفرقة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، من اكتشاف ورشة سرية مختصة في صناعة المكملات الغذائية والعطور بشتى أنواعها"، حيث أسفرت العملية عن "توقيف شخصين مع حجز 65.498 قرص من المكملات الغذائية وفواتير مزورة وختم مستطيل مقلد و3 أجهزة إعلام آلي محمولة وهاتفين نقالين".

كما تم أيضا "ضبط مبلغ مالي قدره 130.000 دج من عائدات البيع وملصقات مزورة"، يضيف نفس البيان.

وسيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة فور الانتهاء من التحقيق.