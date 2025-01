La situation des enfants de Gaza n'intéresse pas l'UNICEF

La directrice de l'UNICEF, Catherine Russell, a refusé d'assister à une session d'urgence du Conseil de sécurité, demandée par l'Algérie pour discuter de la situation des enfants palestiniens, en particulier à Gaza. La session a été convoquée jeudi soir, à la demande de l'ambassadeur algérien Amar Bendjma, président du Conseil en janvier, soutenu par la Russie, la Somalie et le Pakistan.

L'ambassadeur a contacté la représentante de l'UNICEF pour la convaincre de participer à la session, mais elle a décliné l'invitation. En réponse, l'ambassadeur russe, Vassili Nebenzia, a exprimé sa déception lors de la session, soulignant que Mme Russell avait accepté de faire une présentation le 4 décembre 2024, sous la présidence américaine, concernant les enfants en Ukraine. Il a demandé si les enfants de Gaza étaient considérés comme moins importants que ceux d'Ukraine.

D'autre part, Tom Fletcher, coordinateur des secours d'urgence des Nations Unies, a rapidement accepté l'invitation pour fournir une mise à jour sur la situation à Gaza, bien que les affaires relatives aux enfants ne relèvent pas de sa compétence. Il a salué l'accord de cessez-le-feu et a remercié le Qatar, l'Égypte et les États-Unis pour leurs efforts en vue de cet accord. Fletcher a souligné que plus de 17 000 enfants à Gaza vivaient sans famille, certains étant morts avec leur mères avant même de naître, et que près de 150 mille femmes enceintes ou nouvelles mères avaient un besoin urgent de soins médicaux.

Fletcher a déclaré que "les enfants ont perdu leurs écoles et leur éducation. Ceux qui souffrent de maladies chroniques luttent pour accéder aux soins dont ils ont besoin, et beaucoup ne peuvent pas y parvenir. Nombre d'entre eux ont été confrontés à la violence sexuelle. Les filles, qui subissent l'humiliation supplémentaire de ne pas avoir accès aux soins menstruels, sont devenues particulièrement vulnérables. Selon l'UNICEF, un million d'enfants ont besoin de soutien en santé mentale et de soutien psychosocial en raison de la dépression, de l'anxiété et des pensées suicidaires. Toute une génération a été traumatisée ".

Le coordinateur des affaires humanitaires a déclaré que l'ONU et ses partenaires saisissent chaque opportunité offerte par le cessez-le-feu pour intensifier leur réponse dans toute la bande de Gaza.

Le Conseil a ensuite écouté une présentation de Bisan Natil, une jeune Palestinienne de Gaza, membre de la "Fondation Tamer pour l'enfance". Elle est une écrivaine qui aide les enfants de Gaza à s'exprimer par le dessin, afin qu'ils puissent partager leurs émotions et leurs rêves. Bisan a partagé comment la guerre avait bouleversé la vie des enfants, qui ont perdu leurs maisons et ont été forcés de fuir vers des zones supposées plus sûres, mais qui ont rapidement été frappées par des bombardements.

Bisan a parlé de l’enfant Ghazi, qui, lorsqu’il est arrivé dans la région d’Al-Mawasi, a dessiné une école et une maison, représentant son père et lui-même, ayant mangé suffisamment pour remplir leur ventre. Cependant, lui et son père ont été tués là-bas. C’est une histoire partagée par de nombreux enfants qui ont perdu leurs familles.

Elle a raconté l’histoire de Lian, une fille de 12 ans, qui se trouvait dans un abri avec sa famille lorsque des soldats les ont encerclés. Elle a vu sa tante se faire tuer devant elle, puis on lui a demandé de partir. "Nous avions une radio pour suivre les nouvelles, et nous attendions les sessions du Conseil de sécurité en nous demandant : est-ce qu’un cessez-le-feu sera annoncé ? Est-ce que les massacres vont s’arrêter ? Est-ce que l’aide humanitaire arrivera ? Il y avait des enfants à l’hôpital Mamdani qui jouaient avec l’artiste Mohamed, qui leur chantait des chansons. Tous ont été tués à l’hôpital, et il y a des histoires similaires à l’hôpital de Shifa ".

Elle a ajouté : "Chaque jour, nous perdions des amis. Nous dormions sous le vrombissement des avions sans savoir si nous allions survivre ou non. Nous attendions le Conseil de sécurité, espérant qu'il annoncerait un cessez-le-feu. Maintenant qu’un cessez-le-feu a été annoncé, allons-nous survivre ? Est-ce que cette crise prendra fin ? N’est-il pas fondamental pour les droits de l'homme de garantir le droit à la vie ? 470 jours de meurtres. Nous avons perdu tout sens du temps. Nous ne faisions qu’attendre et nous demander : allons-nous vivre ? Allons-nous retrouver notre vie d’avant ? Retrouverons-nous les éléments essentiels à la vie des enfants ? Est-ce que les enfants retourneront à l’école, joueront, chanteront et s’amuseront ?". "Nous ne savons même pas à quoi ressemble la vie en dehors de Gaza ".