Des températures exceptionnelles aujourd'hui

Les services météorologiques a indiqué, ce vendredi, une hausse des températures dans les régions du nord, avec un temps ensoleillé au sud.

L'office a précisé que les régions nord du pays connaîtront des températures exceptionnelles, variant entre 20 et 24° sur les côtes, et entre 16 et 24° dans les régions intérieures. La vitesse du vent atteindra 40km/h.

Quant aux régions du sud du pays, elles connaîtront un temps ensoleillé, avec des températures variant entre 21 et 31°. La vitesse du vent atteindra également 40km/h.