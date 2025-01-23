انهيار كلي لبناية في القصبة (فيديو)

شهدت، اليوم الجمعة، بلدية القصبة في قلب الجزائر العاصمة، انهيارا كليا لعمارة متكونة من أربعة طوابق.

وتقع العمارة، في منطقة حيوية بشارع الحاج عمر، في القصبة السفلى، غير بعيد عن جامع علي بتشين الشهير وكذلك سوق لالاهم البلدي ومركز مكافحة داء السكري، وتتواجد فوق العديد من المحلات التجارية منها محلات "الكبدة" ذات الشعبية الواسعة.

ووثق سكان الحي بالفيديو، لحظة انهيار البناية كلية في حين لم يتضح بعد إن كان الحادث قد أسفر عن تسجيل خسائر بشرية.

وقد خلف الحادث هلعا كبيرا لدى ساكنة الحي العتيق، وهو الذي أحدث هزة عنيفة أثرت على البنايات المجاورة للعمارة.

إن حادث القصبة لا يعد الأول من نوعه، وإنما يشهد الحي العتيق الذي يعود بناؤه إلى العهد العثماني سلسلة من الانهيارات لا متناهية للعديد من البنايات القديمة المبنية بالحجر الجيري، في وقت تصنف فيه السلطات العمومية أكثر من 100 بناية مهددة بالانهيار في الحي.

وأصدرت مصالح الحماية المدنية بعدها، بيانا، أكدت فيه عدم تسجيل أي خسائر بشرية في الحادثة التي وقعت بالمكان المسمى 03 طريق الحاج عمر في بلدية القصبة، كاشفة أن البناية المعنية تتكون من (ط أ + 04) مصنفة في الخانة الحمراء وكانت شاغرة من السكان عند انهيارها.