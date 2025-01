Effondrement total d'un immeuble à la Casbah d'Alger

Un immeuble de quatre étages s'est entièrement effondré, ce vendredi, dans la commune de la Casbah, au cœur d'Alger, sur la rue El Hadj Omar, un axe très fréquenté du quartier. L'immeuble sinistré était situé à proximité de la célèbre mosquée Ali Betchine, du marché populaire de Lallahoum et du Centre de lutte contre le diabète. Il surplombait plusieurs commerces très prisés, notamment les échoppes de "kebda" (foie grillé), réputées dans la région.



Des vidéos capturées par les riverains ont immortalisé le moment dramatique de l'effondrement complet du bâtiment. L'incident a suscité une vive panique parmi les habitants, d'autant plus que l'effondrement a provoqué une forte secousse ressentie dans les immeubles environnants.

Les services de la protection civile ont rapidement réagi et ont confirmé, dans un communiqué officiel, qu'aucune perte humaine n'était à déplorer. Selon le même communiqué, l'effondrement s'est produit au "03, rue El Hadj Omar" et concernait une bâtisse de type (R+4), classée en "zone rouge", et qui était inoccupée au moment de l'incident.

Cet effondrement vient s'ajouter à une longue série de sinistres dans ce quartier historique datant de l'époque ottomane. La Casbah, construite principalement en pierre calcaire, fait face à une détérioration progressive de son patrimoine bâti. Les pouvoirs publics ont recensé plus de 100 immeubles menacés d'effondrement, alimentant l'inquiétude des habitants quant à la sécurité du site classé patrimoine mondial de l'UNESCO.