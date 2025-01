La direction de la JSK défend Medan

L'administration de la JS Kabylie a dénoncé, ce vendredi, "les attaques visant le directeur sportif du club, Hakim Medane, après sa participation à une émission télévisée".

Dans un communiqué, l'administration des "Canaris" a précisé qu'elle tient à respecter la liberté d'expression, mais estime que l'ampleur de l'attaque contre Medane, connu pour ses valeurs de respect et de tolérance, est injustifiée.

L'administration du club a réaffirmé son soutien total à son directeur sportif, tout en soulignant son attachement au dialogue et son respect envers tous les acteurs du sport et des médias, qui devraient, selon elle, promouvoir les valeurs olympiques et le fair-play.

Elle a également affirmé qu'elle s'oppose à toute attaque visant un membre du club, qu'il s'agisse de supporters, de joueurs ou d’administration.