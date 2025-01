"Le RND condamne la résolution du Parlement européen"

Le Rassemblement National Démocratique (RND) a exprimé, ce vendredi, sa ferme condamnation de la résolution adoptée par le Parlement européen jeudi dernier, appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Dans un communiqué, le parti a dénoncé cette décision qu’il a qualifiée d’ "une ingérence flagrante dans les affaires internes de l'Algérie, portant atteinte à sa souveraineté et à l’indépendance de son système judiciaire."

Le RND a souligné que "la justice algérienne est la seule instance compétente pour traiter les affaires concernant les citoyens algériens," affirmant qu'aucune entité étrangère, y compris le Parlement européen, n'a le droit d’intervenir dans ces questions. Le parti a ajouté que "cette résolution est infondée et repose sur des allégations malveillantes visant à ternir l’image de l’Algérie et à tromper l’opinion publique internationale."

Le communiqué du RND a également dénoncé "la politisation évidente" de cette résolution, indiquant que toutes les formations politiques du Parlement européen, y compris les députés français, se sont unies pour réclamer la libération de Boualem Sansal. Selon le parti, "ce consensus révèle des agendas politiques visant à exercer des pressions sur l’Algérie par des moyens illégitimes."

Le parti a rejeté ce qu'il considère comme "une tentative manifeste de chantage à l'égard de l'Algérie," réaffirmant l’indépendance du système judiciaire algérien et son refus de toute ingérence extérieure.

Le RND a également exprimé son étonnement face au "deux poids, deux mesures" du Parlement européen, qui, selon lui, est resté silencieux pendant plus d'un an face aux massacres perpétrés par l'entité sioniste à Gaza, malgré les manifestations hebdomadaires massives en Europe dénonçant les violations des droits de l'homme et les crimes de guerre à Gaza.

Enfin, le RND a appelé le Parlement européen à "respecter la souveraineté de l’Algérie et ses décisions judiciaires, et à ne pas se laisser entraîner par des agendas politiques visant à induire en erreur l’opinion publique européenne."