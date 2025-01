Pluies orageuses dans 9 wilayas

Les services météorologiques prévoient de fortes pluies dans neuf wilayas du centre et du nord du Sahara, tout au long de la journée de samedi.

Le BMS précise que les pluies concerneront les wilayas de Ghardaïa, Ouargla, Touggourt, El Ménia, Timimoun, Ouled Djellal, Biskra, El Oued et Ain Salah.

De fortes pluies et de fortes chutes de neige sont également attendues au milieu de la semaine prochaine. Dans les autres régions, le temps sera clair avec quelques nuages passagers, et les températures varieront entre 19 et 21°C dans les régions côtières, et entre 13 et 22°C dans les régions intérieures. La vitesse du vent atteindra 40 km/h.

Dans les régions du sud du pays, les températures varieront entre 14 et 33°C, avec une vitesse de vent également de 40 km/h.