Le message des "Brigades Al-Qassam" lors de la remise des otages

Les vidéos et images diffusées des moments de la remise des quatre otages montrent le fusil sioniste "Tavor", qui est l'une des armes d'élite de l'armée d'occupation, en possession des combattants des "Brigades Al-Qassam" et des "Saraya Al-Quds" lors de la remise du deuxième groupe de prisonniers de l'occupation, dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu.

Selon un rapport publié par le site hébreu "Walla", il est probable que cette arme ait été saisie par les "Brigades Al-Qassam" lors de l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", précisément après l'assaut contre le quartier général de la division de Gaza.

D'autre part, le site hébreu "Express" a rapporté que les "Brigades Al-Qassam" ont utilisé cette arme, également connue sous le nom de "Tufan", lors de l'opération de sécurisation des prisonnières palestiniennes qui ont été libérées dans le cadre de l'accord.

Le fusil "Tavor" est considéré comme l'un des fusils d'assaut les plus en vue adoptés par les forces d'élite de l'armée d'occupation et jouit d'une réputation mondiale en tant que l'une des meilleures armes de sa catégorie.

Selon le journaliste palestinien de la chaîne "Al Jazeera", Tamer Al-Mishal, l'apparition des membres d'Al-Qassam portant cette arme sioniste envoie des messages importants. Ils libèrent les prisonnières tout en gardant l'arme qu'ils ont saisie de l'armée d'occupation entre leurs mains.

Le deuxième message que le Hamas a voulu envoyer à l'occupation est que l'arme qu'elle a introduite dans la bande de Gaza n'a pas réussi à libérer les prisonniers sionistes détenus par la résistance.

La résistance palestinienne, représentée par les Brigades Al-Qassam et le Mouvement du Jihad islamique, a montré une organisation rigoureuse lors de la remise des prisonnières, dans une scène et un spectacle qui ont choqué et ébranlé toute l'entité sioniste, selon le site hébreu "Walla".

Il est à noter que les "Brigades Al-Qassam" ont remis, via la Croix-Rouge, 4 soldates sionistes, tandis que 200 prisonniers palestiniens condamnés à de lourdes peines et à perpétuité ont été libérés conformément à l'accord conclu entre les deux parties.