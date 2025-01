Message du président Tebboune à son homologue Kenyan

En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a été reçu, samedi à Nairobi, par le président de la République du Kenya, William Ruto, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, "le ministre de la Communication a remis une lettre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à son homologue kényan, dans laquelle il a adressé ses salutations fraternelles et fait part de sa volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays".

Cette rencontre a également été "l'occasion d'échanger les vues sur les différentes dimensions des relations bilatérales entre l'Algérie et le Kenya et d'examiner les moyens d'ouvrir des perspectives plus larges à ces relations, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de son frère, le Président William Ruto, en faveur de la promotion du partenariat entre les deux pays frères".

Les deux parties ont en outre souligné "la nécessité de poursuivre la concertation concernant les principales questions d'actualité au niveau africain, notamment celle relative à la réforme institutionnelle de l'Union africaine", réaffirmant "l'importance de la coordination permanente entre les deux pays".