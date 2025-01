"La résistance impressionne et humilie les Sionistes"

Les Brigades Al-Qassam ont organisé ce samedi l’opération de remise des soldates sionistes capturées par la résistance, sur une plateforme installée au centre de Gaza, plus précisément sur la place de Palestine, un lieu emblématique de la ville.

La scène était imposante, avec des combattants en uniforme militaire élégant, au milieu d'une grande ferveur populaire. Un responsable des Brigades Al-Qassam, accompagné d’un représentant de la Croix-Rouge internationale, a signé les documents nécessaires pour formaliser la remise des soldates, inscrivant ce moment dans l'histoire comme un événement majeur du glorieux parcours palestinien.

Un protocole médiatique coordonné et complet, supervisé par le système de communication des Brigades Al-Qassam, a réussi à attirer l'attention et à impressionner aussi bien les alliés que les ennemis.

Des analystes et des journalistes ont souligné que ce qui a été accompli par les Brigades Al-Qassam lors de la cérémonie de remise des prisonnières était un événement exceptionnel qui a capté l'attention du monde entier.

L’analyste politique Iyad Al-Qara a déclaré à l’agence de presse palestinienne "Shehab" que l'organisation impeccable et la précision absolue qui ont marqué le processus de remise des prisonnières ont fait de cette opération l’une des plus professionnelles dans l'histoire des échanges de prisonniers, soulignant qu'elle n’avait même pas d’équivalent, même entre États.

De son côté, l’écrivain et analyste politique Ahmed Ghanim a indiqué à la même agence que l’organisation de la remise des prisonnières par les Brigades Al-Qassam est un modèle qui devrait être étudié dans les meilleures académies, ajoutant que la scène orchestrée à Gaza a stupéfié l'occupation et déstabilisé ses calculs.

La chaîne américaine "CNN" a déclaré que la remise des quatre soldates ce samedi sur la place de Palestine, au cœur de Gaza, était "la plus organisée" qu'ait réalisée jusqu'à présent le mouvement "Hamas".

Elle a noté que le mouvement a voulu, à travers cette remise des prisonnières, envoyer un message : il contrôle toujours une grande partie de la bande de Gaza, malgré les souffrances endurées pendant la guerre de 15 mois.

Avec la diffusion des séquences de la cérémonie, les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à analyser ce qu'ils considéraient comme des "messages et symboles" que la résistance palestinienne souhaitait transmettre à l'entité sioniste.

Certains blogueurs ont estimé que la scène de remise des soldates a choqué les sionistes, qui l’ont perçue comme un affront et une moquerie à l'égard de leur armée. En effet, les Brigades Al-Qassam ont habillé les prisonnières en uniforme militaire, elles sont montées sur la plateforme portant des certificats de libération, ont salué les résistants et les foules, avec en toile de fond l'inscription "Victoire des opprimés sur le sionazisme", et les combattants d'Al-Qassam portaient des fusils "Tavor" qu'ils avaient saisis auprès des forces israéliennes.

D'autres se sont focalisés sur la phrase "Le sionisme ne triomphera pas", inscrite sur la plateforme, entourée de résistants et d'une foule de citoyens.

Certains ont commenté la scène de la signature des documents de remise des prisonnières entre un résistant palestinien et un employé de la Croix-Rouge, considérant cela comme une preuve de la force de la position de la résistance.