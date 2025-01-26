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العالم

كوريا الجنوبية: توجيه اتهامات إلى الرئيس المعزول

26 جانفي 2025 ()
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ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، أن ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية وجهوا الاتهام إلى الرئيس المعزول، يون سوك يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية.

وقالت الوكالة إن مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية، وجه تهمة التمرد إلى يون، فيما يتعلق بالمرسوم الذي أصدره في الثالث من ديسمبر الماضي، والذي أدخل البلاد في حالة اضطراب سياسي هائل.
ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية أخرى تقارير مشابهة. وتم عزل يون واعتقاله في وقت سابق بسبب مرسوم الأحكام العرفية. ولم يصدر أي تعليق فوري من مكتب المدعي العام.
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