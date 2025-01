"Les scènes de retour des déplacés brisent les rêves de nettoyage ethnique des sionistes (Vidéo)"

Le dirigeant du Hamas, Ezzat al-Rishq, a affirmé ce lundi que « la scène du retour des déplacés vers le nord de Gaza brise tous les rêves et illusions de l'occupation concernant le déplacement de notre peuple palestinien ».

Le Hamas a déclaré que « le retour des déplacés est une victoire pour notre peuple et annonce l'échec et la défaite de l'occupation et de ses plans de déplacement. Les scènes du retour des foules vers leurs régions d'origine, dont elles ont été forcées de fuir, confirment la grandeur et la stabilité de notre peuple sur sa terre ».

يبحث الجنرالات عن خطتهم..

وفي الصورة مشهد العودة إلى شمال غزة..

العودة الأولى في تاريخ فلسطين pic.twitter.com/iGS1aQRozX — صُهيب العصا | SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) January 27, 2025



Les déplacés ont commencé à retourner ce lundi matin vers le nord de la bande de Gaza, après le retrait de l'armée israélienne du poste de contrôle de Netzarim qui sépare le sud et le nord de la bande de Gaza.

غزة.. حكاية شعب لا يُهزم pic.twitter.com/ONYS6sbuCK — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 27, 2025



Le Hamas a souligné que « les scènes de joie du retour, d'amour de la terre et de l'attachement à celle-ci sont un message à ceux qui parient sur la volonté de notre peuple et sur son expulsion de sa terre ».

Le Hamas a ajouté que « le retour des déplacés dans leurs maisons prouve à nouveau l'échec de l'occupation dans la réalisation de ses objectifs agressifs de déplacer notre peuple et de briser sa détermination ».

شابان يرفعان علم فلسطين على طريق شارع الرشيد في محور "نتساريم" وهي المنطقة التي حرم الاحتلال أهل غزة من دخولها لشهور. pic.twitter.com/j7MCK1y01u — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2025



Cela survient alors que le Hamas a annoncé qu'il avait, grâce aux efforts des médiateurs, convenu du début du retour des déplacés à partir de ce lundi 27 janvier 2025 vers le nord de la bande de Gaza.

Le mouvement a indiqué que « dans le cadre des efforts du Hamas pour dissiper les prétextes avancés par le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu contre le retour des déplacés dans le nord de la bande de Gaza et pour résoudre la question de la prisonnière détenue par la résistance, Arbel Yehud, le Hamas a proposé aux médiateurs d’organiser un échange supplémentaire qui inclurait la prisonnière Arbel Yehud et deux autres prisonniers sionistes avant vendredi prochain ».

Le Hamas a précisé que « l'échange prévu pour samedi prochain reste inchangé et inclura trois prisonniers sionistes ».

Pour sa part, l'armée sioniste a annoncé qu'elle permettrait aux habitants de revenir à pied dans le nord de la bande de Gaza par la route de Netzarim et la route de la mer (rue Al-Rashid) à partir de 7h00 du matin. Elle a également précisé que les véhicules pourront circuler vers le nord de la bande de Gaza après inspection par la route de Salah al-Din à partir de 9h00 du matin.