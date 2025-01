Hafiz: La campagne médiatique lancée contre la mosquée de Paris est malveillante

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, a critiqué la campagne médiatique lancée contre l'institution qu'il dirige, ainsi que contre tout ce qu'elle représente. Il a insisté sur le fait que la Grande Mosquée de Paris, depuis sa fondation il y a un siècle, porte un message de paix et d'ouverture, et incarne les valeurs fondamentales de l'Islam, qui résonnent avec les valeurs humaines de la France, ainsi qu'avec les principes de liberté, d'égalité et de fraternité de la République.

Lors de son discours à l'occasion de la présentation du bilan de ses cinq années à la tête de la mosquée, en présence de responsables, de personnalités politiques françaises, de diplomates, ainsi que de représentants des différentes religions en France, Hafiz a déploré « la campagne médiatique sans précédent » qui a été lancée ces derniers jours contre l'institution qu'il dirige, la qualifiant de « attaques malveillantes et complètement fausses, propagées par les réseaux sociaux incohérents et certaines orientations des médias ». Il a adressé ces critiques en déclarant « vous ne dérangerez ni ma paix, ni mes convictions ».

Il a ajouté « il y a cinq ans, lorsque je suis arrivé ici, j'ai pris un engagement de transparence, ce qui dans ce lieu équivaut à un serment éthique ». Il a précisé « Depuis cinq ans, je dirige librement, sous une totale lumière, les multiples activités de l'institution, et j'ai renforcé ses communications avec un seul objectif, celui d'informer toute personne intéressée par tel ou tel aspect de nos réalisations diverses », soulignant que « avec cet espoir, mais aussi avec détermination, sincérité et sérénité, je continuerai à superviser le destin de la Grande Mosquée de Paris ».

Le recteur a insisté sur le fait que « depuis un siècle, la Grande Mosquée de Paris porte un message de paix et d'ouverture », soulignant qu’elle « incarne les valeurs fondamentales de l'Islam, qui résonnent avec les valeurs humaines et les principes de liberté, d'égalité et de fraternité de la République ». Il a noté que « chaque année, malgré la montée des idées extrémistes que nous avons fermement combattues en 2024, à un moment où la cohésion nationale était en danger, je suis de plus en plus convaincu de l'avenir radieux de l'Islam et des musulmans en France ».

Hafiz a également souligné que « depuis plus de vingt ans, en France comme en Occident, l'Islam a souvent été réduit à des images déformées qui sont en contradiction avec son essence », précisant que cette « vision erronée » contribue à « attiser les malentendus, les actes et les discours anti-musulmans ». Il a ajouté que de nombreux musulmans français ont commencé à « douter de leur place et de leur avenir dans leur pays ».

Pour « contrer la dynamique de rejet de l'autre », Hafiz a expliqué qu' « nous suivons le chemin de l'Islam authentique, éclairé, capable de prospérer dans des sociétés pluralistes et laïques ». Il a assuré que la Grande Mosquée de Paris « met en œuvre de nombreux projets pour affirmer cette harmonie », citant par exemple l'organisation d'« une journée d'études sur la violence contre les femmes, fermement rejetée par l'Islam, visant à sensibiliser le public à ce fléau mondial, qui concerne toutes les femmes, indépendamment de leurs croyances et de leur religion ».

Face aux thèses qui contestent la possibilité d’être à la fois français et musulman, le recteur a déclaré « Nous n'avons d'autre choix que de penser et de diffuser un discours fort », soulignant qu'en 2023, il avait lancé un « groupe de réflexion sur l'adaptation du discours islamique en France et dans les sociétés laïques ».

Il a ajouté que, après plusieurs mois de recherches, de réunions et d'écoutes de personnalités diverses, dont d'anciens présidents de la République, d'anciens ministres, des élus, des figures religieuses et des intellectuels, le groupe de réflexion sur l’adaptation du discours avait achevé son travail. Ce travail a été réalisé en collaboration avec plusieurs institutions, dont l'Université Al-Azhar au Caire, l'Université Zitouna en Tunisie, au niveau religieux, et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. Hafiz a précisé qu'« à la fin du premier semestre de 2025, les premières publications » du rapport du groupe de réflexion seront publiées, accompagnées du « Pacte de Paris », qui résumera l'essence des idées et des opinions du groupe de réflexion et visera à être adopté par les autorités islamiques à travers l'Europe et le monde.

Le doyen a également souligné qu' « nous travaillons à garantir la bonne compréhension de l'Islam dans la société, et le discours transmis dans nos mosquées, à travers les imams, est un enjeu crucial pour l'avenir de la foi islamique en France ». Il a insisté sur la nécessité de « former une nouvelle génération d'imams, capables de relever les défis de notre époque, en utilisant leur maîtrise de leur foi pour répondre aux attentes de la société », ajoutant qu' « ils seront des messagers de paix et d'unité, suivant les pas de ceux qui les ont précédés aujourd'hui ».

Concernant ses efforts pour discuter de l'avenir de la religion islamique en Europe, Hafiz a mentionné qu'il avait créé à la fin de l'année 2023 le Conseil de coordination européen des savants et prédicateurs « Amal », avec la participation de représentants de 20 pays européens, afin de « traiter ensemble les défis liés à l'organisation et à la pratique de l'Islam sur le continent, et de défendre la liberté religieuse et la citoyenneté des musulmans ».

Il a également abordé le sujet du dialogue interreligieux, soulignant qu'il est « une nécessité urgente dans notre monde déchiré ». Il a révélé qu'il avait récemment effectué une visite à La Mecque pour rencontrer les plus hautes autorités religieuses et qu'il prévoyait une visite en février pour rencontrer le pape François.

Concernant le mandat donné par les autorités algériennes à la Grande Mosquée de Paris pour délivrer des certificats de halal pour les produits importés en Algérie, Hafiz a confirmé que « nous les mettons en œuvre avec sérieux et expertise depuis 1939 », précisant que la société commerciale créée pour gérer cette certification « n'a qu'un seul actionnaire : la société des Habous et des Wakfs de l'Islam, dont le fondateur et directeur est le directeur général de la Grande Mosquée de Paris ». Il a ajouté que « les inspections de terrain, la délivrance des certificats et le contrôle comptable sont effectués correctement », soulignant que « tous les profits sont utilisés pour financer la pratique de la religion islamique, comme l'indique les statuts de la nouvelle société commerciale ».

Chemseddine Hafiz a insisté sur le fait que « les fonds générés doivent être considérés comme une bénédiction pour la religion islamique en France, qui fait face à de grandes difficultés pour financer ses activités », critiquant certaines parties qui « diffusent de fausses informations » insinuant que cette ressource représente pour la Grande Mosquée de Paris « un financement caché ». Il a assuré que ce n'était pas le cas et que la Grande Mosquée de Paris « a pu résister à de nombreuses tempêtes, et peut-être même aux pires », envoyant un message à ceux qui critiquent : « Nous ne céderons pas à une conspiration flagrante, sans fondement. »

Hafiz a également précisé que la Grande Mosquée de Paris, construite à l'initiative de l'État français entre 1922 et 1926, « entretient une relation historique avec l'Algérie, car tous ses prêcheurs sont nés dans ce pays ». Il a ajouté qu’ « dans les années 1980, en raison de son manque de ressources, la mosquée a commencé à bénéficier d’un financement annuel de l'État algérien, selon un accord avec l'État français », soulignant que cette relation a « contribué à renforcer le rôle de la Grande Mosquée de Paris pour la vie harmonieuse de l'Islam dans notre pays, la citoyenneté des musulmans français, et la lutte contre l'extrémisme ».

Enfin, Hafiz a conclu en déclarant « personne ne pourra critiquer l'engagement républicain de la Grande Mosquée de Paris, son attachement aux valeurs de notre société, et son désir de voir nos concitoyens musulmans prospérer en France », soulignant que « c’est probablement pour cette raison que cela suscite des inquiétudes et qu’ils rejettent ce que la mosquée représente et continuera à représenter comme symbole d'unité ».

Le doyen de la Grande Mosquée de Paris a aussi révélé les projets pour l’année 2025, qui commenceront pendant le mois de Ramadan, incluant des campagnes pour la rupture du jeûne, des aides humanitaires, ainsi qu’un concours de mémorisation et de récitation du Coran pour sa cinquième édition, et l'envoi d’imams d’Algérie en France pour prier lors des Tarawih dans les mosquées affiliées à la Grande Mosquée de Paris. Il a promis de continuer ses efforts pour éclairer l’opinion publique française et internationale sur le noble message de l'Islam.