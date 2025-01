CAN 2025 : L'Algérie est fixée sur ses adversaires

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, tenu ce lundi soir à Rabat, a placé l'équipe nationale algérienne dans le groupe E. Les hommes de Vladimir Petković devront affronter le Soudan, un autre représentant arabe, ainsi que le Burkina Faso et la Guinée équatoriale lors de la phase de groupes.

Après deux participations décevantes lors des éditions précédentes au Cameroun et en Côte d'Ivoire, où les Fennecs n'avaient pas dépassé le premier tour sous la direction de Djamel Belmadi, l'objectif est de réaliser un parcours digne de leur potentiel.

Lors de l'édition précédente, l'Algérie avait décroché un match nul spectaculaire (2-2) face au Burkina Faso grâce à un but de la tête signé Baghdad Bounedjah dans les dernières secondes. Quant à la Guinée équatoriale, les coéquipiers de Riyad Mahrez s'étaient imposés 2-0 à Oran lors des qualifications de la CAN précédente, avant de partager les points lors du match retour (0-0).

En revanche, le match contre le Soudan sera une première depuis de longues années. Les Soudanais ont surpris en se qualifiant pour cette édition en éliminant le Ghana, une puissance du football africain.

La compétition, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, se déroulera dans six villes marocaines : Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger. Les Fennecs espèrent écrire une nouvelle page glorieuse de leur histoire dans ce tournoi continental.

Voici la composition des groupes :

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores.

Groupe B : Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe.

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie.

Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana.

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan.

Groupe F : Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique.

Les Fennecs devront relever le défi d’un groupe abordable mais compétitif pour espérer aller loin dans la compétition.