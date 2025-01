Les "Verts" étudient les options d'hébergement et de stade à Rabat

Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, et le coordinateur général de l’équipe, Brahim Ben Yacine, ont prolongé leur séjour à Rabat, capitale du Maroc, après avoir assisté au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui a eu lieu lundi dernier. Lors de ce tirage, l'Algérie a été placée dans le groupe E, aux côtés de la Guinée équatoriale, du Burkina Faso et du Soudan.

Selon une source bien informée, le sélectionneur et Ben Yacine suivent actuellement les options disponibles pour choisir le lieu de séjour de l'équipe nationale pendant la première phase de la CAN, ainsi que le stade d'entraînement. À noter que les "Verts", comme les autres têtes de groupe, bénéficieront de l'avantage de jouer les matchs de la phase de groupes dans la même ville et le même stade.

Concernant le stade, le sélectionneur et son staff ne pourront pas visiter le terrain qui accueillera les matchs de l'équipe nationale durant la phase de groupes. Le Stade Moulay Hassan, qui héberge les matchs du club du Fath Union Sport depuis 2012, avec une capacité de 7 000 spectateurs, a été complètement démoli en octobre dernier pour être reconstruit en vue de l'événement continental. Il est actuellement en phase de fondations, et le temps est limité pour le préparer avant le début de la compétition dans 11 mois.

L’équipe nationale débutera la compétition par un match contre le Soudan, le 24 décembre de cette année, suivi d'une rencontre contre le Burkina Faso le 28 décembre, et la phase de groupes se conclura par un affrontement avec la Guinée équatoriale le mercredi 31 décembre 2025. Le sélectionneur avait précisé dans des déclarations à l’officialisation de la Fédération Algérienne de Football que le groupe E n’était pas facile. Il a déclaré "nous avons une idée sur nos adversaires, notamment la Guinée équatoriale que nous avons récemment affrontée. Toutefois, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes plutôt que de trop penser aux autres équipes. En tout cas, le groupe n'est pas facile ".

Petkovic a ajouté "en 2021, nous ne nous sommes pas qualifiés d'un groupe avec la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. En 2023, nous ne nous sommes pas qualifiés d'un groupe avec la Mauritanie, l'Angola et le Burkina Faso. En 2019, nous avons terminé en tête d'un groupe avec le Sénégal et avons éliminé les géants du continent avant de remporter le titre. Le plus grand adversaire pour l'équipe algérienne est l'équipe algérienne elle-même ".

Il a également précisé que l'objectif principal à l'heure actuelle est de se qualifier pour la Coupe du Monde, en concluant "pour l'instant, ce ne sont ni le Burkina Faso, ni la Guinée équatoriale, ni le Soudan qui comptent, ce qui importe, c'est d'abord la qualification pour la Coupe du Monde et ensuite la préparation de notre équipe sur tous les plans d'ici décembre prochain ".