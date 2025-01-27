تعليمات "الداخلية" بخصوص شهر رمضان

أسدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عدة تعليمات بخصوص التحضير لشهر رمضان المبارك.

وجاء في منشور للوزارة، عبر صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"، اليوم الثلاثاء، "في إطار التحضير الجيد لشهر رمضان المبارك، عقدت السلطات المحلية اجتماعات تنسيقية لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال هذا الشهر الفضيل".

وأمرت الوزارة بالانتهاء من تطهير قوائم المرشحين للاستفادة من الإعانات المالية للشهر الفضيل، مع ضرورة توزيع منحة قفة شهر رمضان على مستحقيها من معوزين ومحتاجين، مع مراعاة الحالة الاجتماعية للأشخاص المستفيدين.

كما أكدت المصالح ذاتها، على ضرورة توفير المواد الأولية واسعة الاستهلاك والموجهة للمواطنين، خلال الشهر الكريم، وتهيئة الفضاءات المخصصة، كالأسواق الجوارية، قصد دخولها حيز النشاط قبل حلول شهر رمضان.

من جهة أخرى، أسدت الوزارة تعليمات بمتابعة نظافة المحيط والساحات العمومية وصيانة الإنارة العمومية، وضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب دون انقطاع خلال الشهر الكريم. كما أمرت بافتتاح مطاعم الرحمة لضمان توفير وجبات الإفطار للفئات المحتاجة.