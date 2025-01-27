رسالة من الرئيس تبون لنظيرته التنزانية

سلم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون موجهة لرئيسة جمهورية تنزانيا، سامية صولوحو حسن، والتي تسلمها نيابة عنها وزير الشؤون الخارجية والتعاون مع شرق إفريقيا، محمود ثابت كومبو.

وجاء ذلك في إطار مشاركة الوزير عرقاب كممثل لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في قمة رؤساء الدول الإفريقية حول الطاقة بالعاصمة التنزانية دار السلام، حسب بيان وزارة الطاقة، حيث نقل له، بهذه المناسبة "التحيات الأخوية من أخيها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لنظيرته التنزانية".

ومن جانبه، حمل وزير الشؤون الخارجية التنزاني، وزير الدولة، بنقل "التحيات الأخوية لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مجددة عزم بلادها على تعزيز علاقات التعاون الثنائية في جميع المجالات لا سيما في قطاع المحروقات، والكهرباء والطاقات المتجددة والمناجم".

كما أكد محمود ثابت كومبو على "متانة علاقات الصداقة التاريخية مع الجزائر، والثقة والتضامن والدعم المشبع بالقيم الافريقية الداعية الى التضامن والوحدة بين الأفارقة".