Le monde de la culture en France a été ébranlé la semaine dernière par un véritable séisme, après la révélation par le journal Le Parisien d’une correspondance confidentielle adressée par Laurence des Cars, directrice du musée du Louvre, à la ministre de la Culture, Rachida Dati, au sujet de l’état critique de cet établissement emblématique. Cette fuite a poussé le président Emmanuel Macron à organiser une visite au musée, mais les annonces faites ne suffiront pas à résoudre la situation préoccupante du Louvre parisien.

Dans sa lettre, Laurence des Cars dresse un tableau sombre de la situation du plus grand musée du monde, également le plus fréquenté. Elle y rapporte des infiltrations d’eau qui touchent des tableaux à l’huile et d’autres œuvres d’art dans plusieurs ailes du musée.

Elle énumère également des problèmes structurels liés à des équipements obsolètes. Les systèmes d’évacuation des eaux pluviales, par exemple, nécessitent un remplacement urgent, car des fuites se produisent à chaque épisode de pluie, entraînant des dégâts importants.

De plus, la directrice alerte sur la dégradation avancée des bâtiments. Selon elle, l’état des infrastructures pourrait mener à une catastrophe si un plan d’urgence n’est pas rapidement mis en œuvre.

Le Louvre, qui a ouvert ses portes le 10 août 1793 et s’étend sur une superficie de plus de 360.000 m², accueille environ 20.000 visiteurs par jour, dont 80 % sont des touristes étrangers.

Suite au scandale, le président Emmanuel Macron a annoncé une visite au Louvre pour dévoiler des mesures visant à préserver ce monument culturel de premier plan. Cependant, les syndicats du musée ont dénoncé cette visite la qualifiant de simple « coup médiatique ».

Lors de cette visite, Macron a annoncé des travaux pour construire une nouvelle entrée et un espace dédié à la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci, séparé des bâtiments historiques. Ces travaux devraient être achevés en 2031. Toutefois, les mesures urgentes, comme le remplacement des systèmes d’évacuation des eaux, n’ont pas été abordées.

Pour financer ce projet, le gouvernement prévoit d’augmenter le prix des billets pour les visiteurs étrangers hors Union européenne, qui passerait de 22 à 30 euros dès 2026. Cette décision, validée par Macron, a été critiquée par les syndicats, qui l’ont qualifiée de « discriminatoire ».

La situation du Louvre met en lumière les difficultés financières majeures auxquelles fait face la France. L’État n’a pas été en mesure d’allouer un budget d’urgence, même modeste, pour démarrer les travaux nécessaires.

Des experts soulignent que ce scandale reflète la mauvaise gestion financière du musée au fil des décennies. Ils s’interrogent sur la manière dont le Louvre, l’un des musées les plus visités au monde avec près de 8 millions de visiteurs par an, a pu atteindre une telle situation de précarité.

Pour eux, il est impératif de demander des comptes à la direction actuelle et passée du musée, ainsi qu’au ministère de la Culture, afin de comprendre comment un tel joyau du patrimoine mondial a pu en arriver là.