Washington: plusieurs morts et des disparus dans un crash aérien

Les médias américains rapportent, depuis hier soir mercredi, qu'un avion de ligne de la compagnie aérienne américaine a percuté un hélicoptère militaire près de l'aéroport Reagan à Washington, faisant plusieurs morts et des disparus. Le président Donald Trump a exprimé sa surprise quant à la manière dont l'accident s'est produit.

La compagnie aérienne a confirmé que son avion, en provenance de Wichita dans l'État du Kansas, effectuait un vol intérieur avec 60 passagers et 4 membres d'équipage au moment de l'accident, qui a eu lieu au-dessus du fleuve Potomac, aux alentours de 21h00, heure locale (02h00 jeudi, heure GMT).

Selon une source de la police citée par la chaîne CBS, les équipes de secours ont récupéré les corps de plus de 18 personnes jusqu'à présent, sans avoir trouvé de survivants.

Le responsable de l'équipe de secours à Washington a indiqué que l'opération de sauvetage était très complexe et a décrit les conditions comme étant extrêmement difficiles, en raison des températures froides. Il a ajouté qu'ils avaient rapidement localisé l'un des deux appareils écrasés, et que les opérations se poursuivaient toute la nuit.

De son côté, la maire de Washington, Muriel Bowser, a indiqué que l'avion et l'hélicoptère écrasés se trouvaient toujours dans l'eau et que l'accent était mis sur les opérations de sauvetage. Elle a précisé que des bateaux et des plongeurs recherchaient les passagers dans le fleuve.

Plusieurs équipes de secours, équipées de bateaux et d'hélicoptères, ont été envoyées sur le site de l'accident pour effectuer les recherches, tandis qu'une équipe d'enquête est également arrivée sur les lieux.

La chaîne NBC a rapporté que 4 passagers avaient été secourus, mais la chaîne CNN a cité une source de sécurité affirmant que les recherches pour retrouver des survivants devenaient de plus en plus difficiles.

Le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, a déclaré que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivaient, et que les enquêtes sur l'accident de collision avaient commencé.

L'armée américaine a confirmé que 3 soldats se trouvaient à bord de l'hélicoptère « Black Hawk » qui a percuté l'avion de ligne. L'hélicoptère appartenait à l'armée et avait décollé de la base de Fort Belvoir en Virginie.

Selon les médias américains, l'hélicoptère militaire effectuait un vol d'entraînement au moment de la collision.

L'Associated Press a indiqué que la collision s'était produite dans une zone strictement surveillée, à environ 5 kilomètres au sud de la Maison Blanche et du Congrès.

Trump surpris

Le président américain, Donald Trump, a exprimé sa surprise quant au fait que l'hélicoptère militaire se soit dirigé vers l'avion de ligne, provoquant la collision.

Trump a interrogé sur sa plateforme "Truth Social" : "Pourquoi l'hélicoptère n'a-t-il pas volé plus haut, ou n'est-il pas descendu ou tourné ? Pourquoi le contrôle aérien n'a-t-il pas informé l'hélicoptère de ce qu'il devait faire ?"

Il a ajouté "l'accident aurait pu être évité si l'avion avait suivi une trajectoire parfaite et que l'hélicoptère s'était dirigé directement vers lui pendant une longue période ".

Le président américain a qualifié l'accident de terrifiant et a précisé qu'il avait été informé en détail de ce qu'il a décrit comme un accident effroyable, près de l'aéroport Reagan à Washington.

Par ailleurs, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a exprimé sa profonde tristesse à propos de ce qu'il a appelé une tragédie épouvantable à l'aéroport Reagan.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a quant à lui déclaré que son ministère prendrait les mesures nécessaires - si cela s'avérait nécessaire - concernant les trajectoires des avions.

Suite à l'incident, la Federal Aviation Administration (FAA) a ordonné l'arrêt de tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport national Reagan, et leur redirection vers l'aéroport international de Baltimore.

L'Autorité a précisé que l'aéroport resterait fermé jusqu'à au moins 5h00 vendredi, heure de Washington.

Selon des sources dans les équipes de secours américaines, cette catastrophe aérienne à Washington pourrait être la plus meurtrière depuis des décennies.