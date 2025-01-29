بيان هام لفائدة المعنيين بأداء مناسك الحج

أعلم الديوان الوطني للحج والعمرة كافة المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج، اليوم الخميس، أنهم مدعوون للتوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج.

وجاء في بيان الديوان، اليوم الخميس، عبر حسابه على "الفايسبوك"، أن "الديوان الوطني للحج والعمرة يعلم كافة المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ / 2025م، والذين تحصلوا على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم، الدفتر الصحي وشهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج أنهم مدعوون للتوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 840.000.00دج شاملة لتذكرة السفر، وذلك من تاريخ 02 إلى 28 فيفري 2025م".

وأضاف البيان، أنه "يجب على المعنيين بأداء مناسك الحج أن يكونوا مرفوقين بجواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن 06 أشهر تحسب ابتداء من تاريخ:4 جوان 2025، شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1446هـ/2025م وشهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية".

وهذا للحصول على وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة بـ: 670.000.00دج، وصل دفع تذكرة السفر والمقدرة بـ: 170.000.00دج، يضيف البيان نفسه.

على أن يتم الإعلان لاحقا عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الزمنية المحددة لها.