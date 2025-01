Gaza: l'occupation suspend la libération des otages palestiniens

Les médias sionistes ont rapporté que les autorités sionistes a décidé de suspendre la libération des prisonniers palestiniens en raison des scènes montrant la libération de prisonniers israéliens à Khan Younès.

Un responsable de la sécurité a déclaré au journal "Yedioth Ahronoth" : "Nous avons reçu des instructions pour suspendre la libération des prisonniers palestiniens", précisant que "les bus transportant les prisonniers palestiniens sont retournés au centre de détention sioniste de Ofer après l’avoir déjà quitté". Le journal a ajouté que "en protestation contre la manière dont la libération des otages a été effectuée, le niveau politique a décidé de reporter la libération des Palestiniens jusqu'à nouvel ordre".

Des sources ont indiqué au journal "Israel Hayom" que "les instructions de bloquer la libération des prisonniers palestiniens ont été émises par les autorités", soulignant que "le gouvernement a ordonné de suspendre indéfiniment le processus de libération des prisonniers palestiniens".

Plus tôt dans la journée de jeudi, Tel Aviv a envoyé des messages de menace et de colère aux médiateurs qataris et égyptiens à cause des scènes montrant la libération des prisonniers sionistes Arbel Yehoud et Gadi Moses à Khan Younès. La chaîne 12 a rapporté que "la commission des affaires étrangères et de la sécurité à la Knesset exige une session d'urgence après les scènes de la libération d'Arbel Yehoud et de Gadi Moses".

Un responsable du mouvement "Hamas" a déclaré : "Nous suivons avec les médiateurs l'obstruction de l'occupation à la libération des prisonniers palestiniens".

Dans un communiqué, "Hamas" a affirmé que "la résistance palestinienne a de nouveau prouvé sa capacité élevée à contrôler la situation à travers des opérations de remise organisées, qui ont impressionné le monde, après avoir humilié l'armée de l'ennemi criminel dans les sables de Gaza".