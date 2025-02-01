بومرداس: الإطاحة بشبكة إجرامية تروج المخدرات

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة برج منايل بولاية بومرداس، من الإطاحة بشبكة إجرامية تروج المخدرات، وحجز 1 كلغ من المخدرات.

وحسب ما أكدته مديرية الأمن الولائي لـ"الخبر"، فالعملية التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة برج منايل تعتبر نوعية، حيث تمكنت من القبض على أفراد الشبكة الإجرامية المتكونة من ثلاثة متهمين رئيسيين أعمارهم تتراوح بين 33 سنة و53 سنة، وتم حجز 1 كيلوغرام من المخدرات من نوع القنب الهندي كانت مخبأة في 10 صفائح، كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ124 مليون سنتيم من عائدات الإجرام.

وحسب مديرية الأمن الولائي لبومرداس، فإن القضية تم تحويلها إلى المحكمة.