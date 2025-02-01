سوناطراك ترفع أسعار الغاز المسال

رفعت شركة سوناطراك أسعار البيع الرسمية للغاز المسال، لشهر فيفري، بين1,6 و7,1 بالمئة، مقارنة مع شهر جانفي، بسبب ارتفاع أسعار النفط وشح إمدادات غاز البترول المسال في السوق العالمية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن متعاملين.

ووفقا لذات المصدر، رفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر فيفري10 دولارات، ليصل إلى 635 دولارا للطن، كما زادت سعر البوتان بنفس القيمة، ليصل إلى 625 دولارا للطن. أما سوناطراك، فقد رفعت سعر البروبان بمقدار 15 دولارا، ليصل إلى 565 دولارا للطن، وزادت سعر البوتان بـ40 دولارا ليصل إلى 600 دولار للطن".

للإشارة، فإن غازي البروبان والبوتان نوعان من الغاز المسال، ويختلفان من حيث نقطة الغليان. ويُستخدم غاز البترول المسال وقودا للسيارات وفي التدفئة، كما يُعد مادة أولية في الصناعات البتروكيماوية.

وتُعتمد أسعار سوناطراك كمعيار لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بما في ذلك تركيا.