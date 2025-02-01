لأول مرة .. طيران "الطاسيلي" ينقل الحجاج

تعتزم شركة طيران "الطاسيلي" إطلاق برنامج خاص لرحلات الحج لموسم 1446ه/2025م، لأول مرة في تاريخ الشركة.

وأوضح المدير العام للشركة عبد الصمد أوريحان، خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، أنه "لأول مرة في تاريخ طيران الطاسيلي، ستقوم الشركة بتشغيل برنامج رحلات الحج، بتوفير رحلات مباشرة نحو البقاع المقدسة"، مضيفا أن هذا الإنجاز "يعكس قدرات الشركة على التكيف مع الاحتياجات الوطنية، وتوسيع مجال الخدمات بما يخدم الحجاج الجزائريين، مع الحفاظ على معايير الجودة والالتزام بالمواعيد".

وخلال حديثه عن حصيلة السنة الماضية، أشار المدير العام على وجه الخصوص إلى تعزيز الرحلات الداخلية بإضافة خط الجزائر-عين صالح-تمنراست بمعدل رحلتين أسبوعيا، وخط الجزائر- بشار- الجزائر بمعدل رحلتين أسبوعيا، فضلا عن إطلاق الخط الرابط بين تندوف والجزائر كل يوم أحد، وهذا قصد المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية للبلاد.

وزيادة على الرحلات الداخلية، فقد وسعت الشركة عروضها من خلال زيادة عدد المقاعد المتاحة على خطوطها الدولية، حيث توفر رحلات منتظمة نحو ستراسبورغ، نانت، وباريس، بما يستجيب لمتطلبات الجالية الجزائرية بالخارج.

يذكر أن 3 متعاملين كانوا يضمنون رحلات نحو البقاع المقدسة هم الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية السعودية وطيران الناس السعودية.

ب. وسيم