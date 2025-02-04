إنقاذ 16 صوماليا مرشحا للهجرة غير الشّرعية في شمال سواحل جيجل

تلقى المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالناحية العسكرية الخامسة، للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية، إشارة إغاثة مفادها وجود مهاجرين غير شرعيين في حالة خطر في عرض البحر على بعد 40 ميلا بحريا شمال العوانة/جيجل. وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد "تمت عملية إنقاذ وإجلاء ستة عشرة (16) مرشحا للهجرة غير الشّرعية من جنسية صومالية من بينهم امرأتين (02) في حالة صحية حرجة، حيث تم إركابهم وتوجيههم نحو ميناء جن جن/ جيجل، أين قدمت لهم الإسعافات الأولية وتحويلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة."