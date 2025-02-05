اتفاقية بين "سونلغاز" و"سيمنس إنرجي" الألمانية

وقعت شركة "سونلغاز" على مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس إنرجي" الألمانية، حسب ما أورد بيان لوزارة الطاقة، اليوم الخميس.

وجرت مراسيم التوقيع خلال زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس المدير العام لـ"سونلغاز" مراد عجال، إلى مدينة برلين خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 07 فيفري 2025 للاجتماع مع المسؤولين الرئيسيين في شركة "سيمنس إنرجي"، على رأسهم كريستيان بروش، المدير العام للشركة.

ووفق ذات البيان تحدد هذه المذكرة مجالات التعاون والشراكة بين الطرفين، إذ تشمل تطوير ودمج وسائل الإنتاج المتجددة، وصيانة المنشآت الخاصة بإنتاج الكهرباء سواء التقليدية أو المتجددة، بالإضافة إلى تطوير وتوريد المعدات الكهربائية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء. كما ستشمل الشراكة تقديم المرافقة في مجال تأهيل المعدات الكهربائية والغازية، وتوفير التكوين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فضلاً عن نقل التكنولوجيا في مجال تصنيع الأجزاء الساخنة لتوربينات الغاز بتقنية "سيمنس". أخيراً، يتضمن التعاون أيضاً الشراكة في مجال خدمات صيانة وسائل إنتاج ونقل الكهرباء في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وتعكس هذه "الخطوة الاستراتيجية في الشراكة بين سونلغاز وشركة سيمنس إنرجي" –حسب البيان- التزام الطرفين بـ"العمل المشترك لتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة، وتدعيم القدرات التقنية والتكنولوجية التي تساهم في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الجزائر والمنطقة".