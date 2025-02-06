الفريق أول شنڨريحة يزور منشآت عسكرية بالهند

زار الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، خلال اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الهند، حوض بناء السفن ڨوا شيبيار ليميتد Limited GSL .Goa shipyard.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، قام الفريق أول السعيد شنڨريحة بزيارة معرض خاص بالصور والمجسمات التي توثق لصناعة السفن البحرية بهذه المؤسسة وتتضمن صورا أرشيفية لمختلف مراحل تطور صناعة السفن في الهند بالإضافة إلى مخططات وتصاميم هندسية توضح التقنيات المستخدمة في صناعة السفن الحديثة.

وقدم مدير المؤسسة الصناعية للفريق أول والوفد المرافق له عرضا عن هذه المؤسسة الصناعية الهامة، شمل تفاصيل حول مختلف مهامها وأقسامها ومنتجاتها، كما استمع إلى شروحات قدمها مهندسون وخبراء عسكريون حول المواد المستخدمة وأنظمة التسليح والقدرات الدفاعية والهجومية لهذه السفن، ليتبادل بعدها الفريق أول ومدير المؤسسة هدايا رمزية.

وطاف الفريق أول بمختلف ورشات الحوض، أين قدمت له شروحات وافية عن طرق العمل والتكنولوجيا المتقدمة التي تحوزها هذه المؤسسة.

عقب ذلك قام الفريق أول بزيارة القاعدة الجو بحرية بڨوا Goa أين استمع إلى شروحات مفصلة حول المهام العملياتية لهذه القاعدة ودورها الاستراتيجي في تأمين المياه الإقليمية الهندية ومجالها الجوي، حيث ركزت العروض المقدمة على أنظمة الرصد والمراقبة والتنسيق بين القوات البحرية والجوية في تنفيذ المهام المشتركة.