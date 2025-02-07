غزة: إبادة برعاية غوغل ومايكروسوفت

نشرت يومية "واشنطن بوست" الأمريكية، منذ أيام خلت، تقريرا موثقا أظهرت فيه أن غوغل زودت جيش الاحتلال الصهيوني خلال الأيام الأولى من عدوانه على غزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها.

كما كشفت يومية "الغارديان" البريطانية، أياما بعد ذلك، أن الجيش الصهيوني استعان بتقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرات السحابية لشركة مايكروسوفت.

وأبرزت الوثائق التي كشفت عنها اليوميتين، أن الجنود الصهاينة استعانوا بهذه التقنيات في عمليات القصف من خلال تحديد اتجاه الصواريخ وحتى تعيين مواقع الضربة الصاروخية.

وحاولت الشركتان تفنيد ذلك، غير أن جيش الاحتلال أكد ذلك بنفسه بالإشارة لاستعانته بتقنيات الشركتين العالميتين.

كما أن شركة غوغل أكدت ذلك، بقرار فصلها 50 عاملا شهر أفريل 2024 احتجوا على مواصلة الشركة الالتزام بعقد أبرمته مع الصهاينة سنة 2021 لبيع برنامج "نيمبوس" السحابي بقيمة مليار و200 دولار، وقال المحتجون أنه يمكن للاحتلال تتبع الفلسطينيين عبر هذا البرنامج.