التوقيع على اتفاقية لتشجيع المقاولاتية لدى خريجي التكوين المهني

تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية إطار لتشجيع المقاولاتية لدى خريجي التكوين المهني من خلال اتخاذ تدابير لترقية وتنمية المهارات في هذا المجال.

وقد وقع على الاتفاقية وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، بغرض تعزيز التنسيق بين القطاعين من أجل تشجيع المقاولاتية لدى خريجي التكوين المهني واتخاذ إجراءات لترقية المهارات في هذا المجال، وتعزيز تدابير المرافقة لفائدة حاملي المشاريع.

وأوضح وليد أن هذه الاتفاقية تتضمن عدة محاور من بينها "توفير برامج تكوينية لإبراز أهمية نظام المقاول الذاتي بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتطوير المقاولاتية على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني تتكفل بترقية وتنمية المهارات المقاولاتية لدى خريجي التكوين المهني".

كما أشار الوزير بالمناسبة إلى "أولمبياد المهن" الذي يعتزم قطاع التكوين المهني تنظيمه قبل نهاية سنة 2025 بهدف "خلق جو تنافسي بين المشاركين واكتشاف المواهب لدى المتربصين".

وبدوره، أكد واضح أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار "جهود قطاع اقتصاد المعرفة للتكفل بحاملي المشاريع، سيما خريجي التكوين المهني، وذلك لترقية المقاولاتية وتطويرها من خلال تدابير الدعم والمرافقة في مجال استحداث وتطوير المؤسسات المصغرة ونشاطات المقاول الذاتي".