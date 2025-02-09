أنبوب الغاز العابر للصحراء: اجتماع هام بالجزائر

تحتضن الجزائر العاصمة، غدا الثلاثاء، أشغال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بمشاركة وزراء الطاقة والنفط للجزائر، النيجر ونيجيريا، والذي سيركز على التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماع الأخير بأبوجا (نيجيريا)، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان للوزارة.

وسيجرى الاجتماع بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بمشاركة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو، ووزير الدولة لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، إكبيريكبي إيكبو، وفقا للبيان ذاته.

ويشكل هذا الاجتماع فرصة لدراسة مختلف جوانب المشروع الاستراتيجي، مع التركيز على التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماع الأخير بأبوجا (نيجيريا)، يضيف البيان.

وسيسبق هذا اللقاء، اجتماع يضم فرق العمل والخبراء من الدول الثلاث، بما في ذلك ممثلون عن شركات سوناطراك، سونيداب النيجرية والشركة الوطنية للنفط النيجيرية.

ويمثل اجتماع الغد "استمرارا للجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر ونيجيريا"، حسب الوزارة التي ذكرت بأنه سبق للجزائر أن استضافت في 28 جويلية 2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات الاجتماع الوزاري الثالث بشأن المشروع.

وكان اجتماع الجزائر قد أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث، أكدت من خلاله "التزامها بمواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجسيد هذا المشروع الهام".

ويعد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مبادرة استراتيجية تهدف إلى إنجاز أنبوب لنقل الغاز الطبيعي على نطاق قاري من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، حيث سيتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية ووجهات دولية أخرى.

ويأتي هذا المشروع ضمن "إطار الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا (نيباد)، ويساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة القارة الافريقية كمصدر رئيسي للطاقة على المستوى العالمي.

ويهدف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها توفير طريق جديد ومهم لتصدير الغاز الطبيعي الافريقي إلى الأسواق الدولية، دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات الطاقوية للدول الثلاث، بالإضافة إلى المساهمة في أمن الطاقة العالمي من خلال تنويع مصادر الغاز الطبيعي.

ويمثل المشروع "خطوة طموحة نحو تعزيز التكامل الإقليمي واستثمار الموارد الطبيعية الافريقية بشكل فعال لتلبية احتياجات الأسواق العالمية ودعم التنمية المستدامة في القارة"، يضيف بيان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.