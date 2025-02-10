الجزائر ترفع مساهمتها في رأسمال هذا البنك

صدر مرسوم رئاسي في العدد 8 من الجريدة الرسمية يتضمن رفع الجزائر لحصتها في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، من خلال اكتتاب 2285 سهما إضافيا.

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 25-69 الموقع من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 4 فيفري الجاري، والذي يرخص المساهمة الإضافية للجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في حدود 2285 سهما إضافيا.

ووفقا للمرسوم، "يتم دفع هذه المساهمة الإضافية من أموال الخزينة العمومية".

يذكر أن الجزائر انضمت في جوان 2022 للاتفاق المؤسس لأفريكسيم بنك الموقع بأبيجان في 1993.

ويعد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تم إنشاؤها تحت رعاية بنك التنمية الإفريقي بهدف دعم التجارة الإفريقية.