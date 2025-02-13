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مجتمع

قتيلان وجريحان في حادث مرور بغليزان

13 فيفري 2025 ()

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توفي مساء اليوم، شخصان، وأصيب 2 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث اصطدام عنيف بولاية غليزان.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحداتها "على الساعة 20سا و 10 دقائق، من أجل حادث اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة، على مستوى الطريق الطريق الوطني رقم 04 مشتلة المطمر، ببلدية ودائرة المطمر.

وقد خلف الحادث – يضيف البيان – "وفاة شخصين (28 سنة و 42 سنة)، وإصابة 02 آخرين (29 سنة و 29 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي، أما الضحيتين المتوفيتين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث ".

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