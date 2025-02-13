البليدة: وفاة ثلاثينية بسبب جرعة زائدة من المهلوسات

توفيت ثلاثينية بالمركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون سابقا، بالبليدة، نهاية الأسبوع، نتيجة تناولها لأقراص مهلوسة في جرعة زائدة، كانت تريد أن تخفيها عن رجال الدرك، عندما كانت في طريقها، مع 3 أشخاص آخرين، إلى محمية الشريعة السياحية.

تفاصيل الواقعة، حسب المعلومات التي توفرت لدى "الخبر"، كشفت أن مرافقيها، على ما يبدو، طلبوا منها أن تبتلع كمية من المهلوسات كانت بحوزتهم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة والتفتيش من عناصر الدرك، لكن الكمية كانت كبيرة، لتسقط مغشيا عليها جراء الجرعة الزائدة، ولم ينجح المسعفون في إنقاذها، لتلفظ أنفاسها بمصلحة الاستعجالات، فيما تم فتح تحقيق مع المشتبه فيهم.