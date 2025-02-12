انطلاق المرحلة التجريبية بوحدة رويبة لإنتاج الحليب

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة على انطلاق المرحلة التجريبية بوحدة إنتاج الحليب الجديدة برويبة التابعة لمجمع جيبلي.

وفي تصريحاته للصحافة قبل إعطاء إشارة انطلاق نشاط ملبنة الرويبة الجديدة، قال وزير الفلاحة إن شعبة الحليب تعززت بملبنة جديدة في مدينة رويبة، من شأنها تأمين هذه المادة الحيوية لسكان العاصمة والولايات المجاورة، حيث تقدر قدرة إنتاجها بمليون و400 ألف كيس يوميا، من بينها مليون لتر حليب مبستر بالسعر المقنن 25 دينارا، منوها في ذات السياق بأهمية هذا المشروع الذي جاء بأوامر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الحليب والقضاء على ندرة حليب الأكياس.